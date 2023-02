Galeone: "Allegri si è caricato tutta la Juventus sulle spalle, con grande responsabilità"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato di Massimiliano Allegri: "L’ho visto anche io in televisione e mi è dispiaciuto, anche perché con me è sempre sereno e tranquillo. Innervosirsi non è da lui, che da buon livornese è sempre ironico e con una battuta per ogni situazione, però c’è da capirlo. Eccome!".

Per la penalizzazione di 15 punti subita dalla Juventus in campionato?

"Pensate sia facile gestire una situazione del genere? Max si è caricato tutta la Juventus sulle spalle, con grande responsabilità… Allegri sta facendo molto più che il semplice allenatore e dopo la stangata del -15 ha compattato la squadra e fatto punti. Sul campo ne hanno conquistati 44, gli stessi dell’Inter seconda in classifica. E i nerazzurri sulla carta sono la squadra più forte della Serie A".