Gasperini annuncia: "Per Dybala tempi più lunghi del previsto. Malen-Castro? Può darsi..."

Una Roma a due punte. È quella che, con Donyell Malen e Santiago Castro, immaginano molti tifosi: “Castro ha fatto un gran gol l’altra sera - ammette Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con lo Slovan Bratislava -. Per caratteristiche e tipo di partite, possono giocare insieme, non so se dall'inizio o a gara in corso. Non voglio snaturare una squadra che in attacco sta facendo bene solo per la voglia di veder due giocatori insieme.

C’è un rapporto d’attacco che funziona, con caratteristiche diverse. Per adesso va bene così e non ho la necessità di cercare altre soluzioni. Poi può essere, è il tipo di partita che può anche prestarsi a questo”.

Gasperini ha poi parlato delle condizioni di Paulo Dybala: “Speravamo fosse un recupero più veloce, invece, in base agli ultimi esami che ha fatto ieri, abbiamo capito che sarà più lungo. Almeno un paio di settimane”.