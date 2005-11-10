Gasperini: "Cristante recuperabile per il Napoli, da mercoledì o giovedì sarà in gruppo"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto a Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League con lo Slovan Bratislava, ha fatto il punto della situazione in casa Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

Il pensiero di Gasperini

Sulla partita con lo Slovan Bratislava: "La partita col Como o col Real si prepara da sola. Anche affrontare il Genoa dopo il Real è più facile della gara che abbiamo domani. Non dobbiamo assolutamente pensare che il match con lo Slovan sia facilmente risolvibile. Dobbiamo vincere, ovvio, ma troveremo una squadra preparata".

Sulle assenze: "Abbiamo ancora qualche defezione, ma recuperiamo Malen che in campionato era squalificato. Sabato c'è il Napoli e da lì inizia un nuovo tour de force. Bisognerà fare qualche rotazione, è fondamentale con così tante partite".

Sui recuperi di Dybala e Cristante: "Cristante dovrebbe essere recuperato per il Napoli, da mercoledì o giovedì ce lo aspettiamo in gruppo. Per Dybala speravamo fosse più breve, ma gli ultimi accertamenti hanno evidenziato un problema più lungo. Due settimane di stop? È difficile prevederlo, però è pensabile così".