© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa al termine del rotondo successo contro il Milan: "Non è un 2019 casuale, è frutto di continuità e qualità. Fai tanti gol rispetto alle altre squadre, è il punto significativo. C'è da dire che ogni partita ha una storia a sé, oggi abbiamo messo in campo tutto. Sul piano tecnico siamo stati molto bravi, i gol sono di grandissima qualità. È una squadra che si rigenera in continuazione. È una grossa soddisfazione, ma non la vivo come una casualità. Io voglio dare continuità alla qualificazione in Europa. Non so se arriveremo ancora in Champions, dietro ci sono squadre fortissime. L'obiettivo rimane quello di qualificarci ancora per le competizioni europee