LIVE TMW - Gasperini: "Gomez nella storia. Milan deve confrontarsi col passato"

14.35 - Tra pochi minuti il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium per analizzare il successo interno con il Milan.

14.59 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico nerazzurro.

Il gol di Gomez?

"Non hai pensieri, di fronte ad una prodezza tecnica rimani esterrefatto. Questi sono gol che rimangono nella storia del calcio".

Ha incartato la partita come ha voluto.

"La squadra è partita forte sin da subito, a volte partiamo in ritardo e spesso andiamo sotto. Oggi la squadra fuori dai blocchi è partita bene, forse anche per via della sconfitta di Bologna. Oggi è stata una prestazione fantastica sotto tutti gli aspetti e giocavamo contro il Milan. Noi abbiamo grande rispetto, è una squadra che è cresciuta. Siamo partiti molto concentrati, una partita del genere se l'aspettavano in pochi".

Ci sono margini di miglioramento?

"Non è una cosa casuale, è frutto di continuità e qualità. Fai tanti gol rispetto alle altre squadre, è il punto significativo. C'è da dire che ogni partita ha una storia a sé, oggi abbiamo messo in campo tutto. Sul piano tecnico siamo stati molto bravi, i gol sono di grandissima qualità. È una squadra che si rigenera in continuazione. È una grossa soddisfazione, ma non la vivo come una casualità. Io voglio dare continuità alla qualificazione in Europa. Non so se arriveremo ancora in Champions, dietro ci sono squadre fortissime. L'obiettivo rimane quello di qualificarci ancora per le competizioni europee".

TMW - È migliorata la gestione?

"Ci è capitato di buttare via dei punti, ma globalmente questa è una squadra che ha sempre fatto bene e ha fatto la prestazione. Poi le partite possono prendere delle strade diverse, ma abbiamo solidità e convinzione che ci permettono di affrontare la situazione. Questa è una squadra che sa quello che vuole. Poi ci sono giocatori forti, non ne cambierei tanti".

TMW - La prestazione di Ilicic?

"Ilicic è un giocatore forte. Ha bisogno di qualche pausa, ma ha tanta continuità, è un giocatore straordinario".

Quali giocatori del Milan giocherebbero in questa Atalanta?

"L'aspetto tecnico del Milan è stato di ottimo livello. Ha una pressione diversa, deve confrontarsi con il Milan del passato. Il contesto intorno a noi ci favorisce".

Cosa vuole migliorare?

C'è sempre la ricerca della perfezione che non arriva mai. Oggi è una partita particolare e straordinaria che fa vedere il Milan peggiore e noi nel modo migliore. L'Atalanta ha un'importante occasione per pensare al futuro. Siamo riusciti a creare interscambiabilità, senza creare problemi nello spogliatoio. Il mercato di gennaio è sempre scarno, ma credo che si debba ragionare in questo senso. Non bisogna mai essere statici e mantenere l'Atalanta a questi livelli, bisogna giocare d'anticipo come i nostri difensori, questo la società sa farlo molto bene".

15.12 - È terminata la conferenza stampa di mister Gasperini.