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Non più di Gasperini, non ancora di Sarri. L'Atalanta fatica a chiudere i conti con il passato

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Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 10:15Serie A
19.10.2026 10:15Serie A
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Ancora una sconfitta per il tecnico toscano, mentre in città c'è malumore per il gioco. Risultati peggiori anche di Juric
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Quando il tuo miglior giocatore è costantemente il portiere, un problema c'è. L'Atalanta si scontra fra la necessità di salutare definitivamente il fantasma di Gian Piero Gasperini - ancora ben presente nella mente dei tifosi - e quella di trovare una sua nuova fisionomia, con un tecnico che fa dell'identità un cavallo di battaglia da sempre. Maurizio Sarri per ora ha un ruolino di quattro vittorie, fra Sassuolo, Bologna, Venezia e Pafos, e altrettante sconfitte, Roma, Cagliari, Juventus e Milan: tutte gare dove Marco Carnesecchi ha piazzato almeno due parate salva risultato.

Problema di gioco

Al netto della forza degli avversari, con un sbilanciamento evidente fra chi è stato battuto e chi no, anche ieri a San Siro sono andati di scena sessanta minuti preoccupanti, tanto che il tre a zero del Milan era più che legittimo. La restante mezz'ora ha ribaltato l'inerzia e quasi il punteggio, con Zappacosta che poteva firmare il tre a tre, ipnotizzato da Maignan. Sarebbe stata troppa grazia.

Malumore

Un anno fa, con Ivan Juric in sella, i punti erano undici, due in più rispetto a ora. C'era un problema di pareggite (cinque su sette) e una Champions in più, decisamente più stressante rispetto alla Conference attuale. Poco dopo la situazione è peggiorata fino all'esonero, mentre ora la proprietà sembra più incline a dare tempo a Sarri: pedigree e probabilmente contratto - 3,5 milioni per tre stagioni - fanno propendere per la pazienza. Certo, a Bergamo c'è chi si lamenta e rumoreggia, oltre a chi sottolinea che prendersela per un rigore non dato dopo una partita del genere non è un segnale tranquillizzante. Ajax e Frosinone saranno due banchi di prova fondamentali per capire a che punto è il progetto Sarri. Perché per ora, di progressi, se ne sono visti pochi.

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