Gasperini: "Su Immobile resto convinto. Comunicato Lazio demenziale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara col Manchester City di domani. Inevitabile, per il tecnico atalantino, non tornare anche sulle polemiche post Lazio: "Devo dire che Guardiola è una grandissima persona, al di là del tecnico. Ha fatto un gesto che non mi era mai successo prima, oramai 8 anni fa. Quando lasciai l'Inter mi fece chiamare da Estiarte, con cui ci conoscevamo dai tempi di Pescara, e mi invitò a Barcellona per stare qualche giorno con loro. Per me fu un gesto straordinario, di grande sensibilità, perché in quel momento mi regalò qualcosa di bello. Anche per questo lo stimo molto. Detto questo essere qua è bello, anche se loro sono decisamente pericolosi... Migliori attacchi dei rispettivi campionati contro? Noi abbiamo bisogno di fare qualcosa di molto bello in Champions, in campionato ci stiamo ripetendo e questo ci sta dando soddisfazione, ma ora abbiamo bisogno di aumentare la credibilità a livello internazionale. Non sarà semplice contro una delle squadre più forti al mondo, ma sarei davvero felice se i ragazzi facessero una prestazione simile a quelle che ho visto in campionato. I tifosi? Per loro è una grande festa, l'importante è partecipare poi se esce fuori qualche punto meglio... A mente fredda, avrei esposto in altro modo i concetti post Lazio? Non sono pentito, ho commentato un episodio di cui sono convinto. Ma questo non significa niente, non è un attacco a Immobile e alla sua professionalità. Quello della Lazio è un comunicato demenziale, non ho attaccato né il giocatore né la Lazio, ho commentato un episodio che ritengo ancora così. Queste difese a oltranza delle posizioni non ci riguardano, noi vogliamo giocare a calcio. Gasperini come Sarri a livello di gioco? Abbiamo tutti un obiettivo, che è quello di fare il risultato migliore possibile. Si può fare in tanti modi e il fatto di ricevere consensi ci fa piacere. L'Atalanta in questi ultimi anni è stata apprezzata soprattutto perché ha fatto punti, altrimenti lo sarebbe stata meno. Il nostro obiettivo ora è fare risultato anche in Champions".