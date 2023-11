Gasperini: "Sul rigore polli noi. De Ketelaere punta, lontano dalla porta diventa normale"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha commentato a Dazn la sconfitta per 2-1 subita in casa contro l'Inter. Il tecnico orobico è stato ammonito per proteste dopo il rigore che ha sbloccato la partita: "Siamo stati un po' polli noi, è un rigore sul quale dobbiamo saperci fermare. Mi ha fatto arrabbiare il fatto che, una decina di minuti prima, ci siano stati 3-4 falli di fila contro di noi.

Probabilmente dopo un fallo non dato su Dimarco che c'era, non mi è piaciuto ma non c'entra niente col rigore e col resto della gara, che è stata corretta e combattuta".

De Ketelaere in ombra, dove lo vede? "Per me rimane un attaccante, anzi: vedendolo sempre di più lo vedo sempre meglio vicino alla porta, dove ha la possibilità con tecnica e statura di poter fare giocate positive. Lontano dalla porta è in difficoltà nello spunto e diventa abbastanza normale, vicino alla porta è molto più efficace. Ha messo qualche palla importante, ha anche giocato pochi minuti".