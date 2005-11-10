Gasperini vuole allargare la rosa, in tutti i sensi: doppio messaggio a squadra e club per gennaio

Gian Piero Gasperini non fa drammi. La sua Roma è reduce dal ko rocambolesco col Real Madrid ma il campionato regala subito l'occasione per riprendere il cammino. Per vincere ancora dopo l'ottimo avvio di stagione. La sfida col Genoa però sarà più rischiosa di quanto non si possa pensare, anche perché le assenze incideranno sulla costruzione dell'undici titolare giallorosso.

Cinque titolarissimi fuori

Mancheranno Malen per squalifica, Dybala, Kone, Cristante e Svilar per infortunio. Di fatto 5 titolarissimi di Gasp che dovrà così inventarsi qualcosa di diverso e ricorrere alla panchina. Questione che ha tirato fuori anche in conferenza stampa, chiamando ad un'assunzione di responsabilità quei giocatori impiegati meno fino a qui: "Dobbiamo allargare la rosa: giocheremo con Mora e Castro sicuramente. La rosa non è più fatta da 11 o da 15 giocatori, ma deve essere allungata perché ci sono infortuni, squalifiche... ma anche tre partite a settimana. Serve alzare il livello di tutti, portando avanti i giovani che abbiamo".

Messaggio recapitato alla società

Se però il suo messaggio fin qui sembrava diretto alla squadra, in un passaggio successivo è stata tirata in ballo anche la società: "Oggi non possiamo fare niente. Io l'ho detto ad agosto: qualcuno dice che mi lamento... Con questo calendario la rosa non può essere la stessa di 5 anni fa. Chi fa le coppe deve fare una quantità di partite per cui è necessario". Chiaro il riferimento. In estate aveva detto che qualcosa mancava, alla rosa della Roma. Concetto tornato fuori alla prima occasione utile e che è risuonato nelle stanze di Trigoria, con una proiezione evidente verso il mercato di gennaio.