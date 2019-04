Gattuso: "Facciamo fatica sotto tutti i punti di vista. Due passi indietro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni delle maggiori emittenti televisive al termine della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, persa per 1-0: "Bisogna metterci la faccia, c'era un grande pubblico che ha provato a sostenerci ma non siamo stati all'altezza. Abbiamo preso un gol su una ripartenza, ma abbiamo concesso tre palle gol nei primi 10 minuti del secondo tempo. Arrivavano con troppa facilità in area di rigore, non siamo stati bravi sul piano fisico, mentale e tecnico-tattico. Da un mese facciamo fatica. In questo momento bisogna capire il perché. Dobbiamo recuperare energie per domenica, senza dimenticare questa figuraccia. Stiamo provando anche a cambiare qualcosa, ma facciamo fatica ad esprimerci su quei livelli ammirati in passato. Mancano lucidità e forza, loro davano l'impressione di poter far sempre male. Siamo molto frenetici, non riusciamo a fare bene le due fasi. Preoccupato? Sì, avevamo visto la luce in campionato contro Juve e Lazio, ora abbiamo fatto due passi indietro".