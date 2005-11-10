Genoa, ancora 0 punti da Roma: ma stavolta l'approccio è diverso. E quella traversa di ElSha...
Andrea Piras
Ancora zero punti all'Olimpico. Un ritorno amaro, un altro, quello di Daniele De Rossi nella sua Roma. Il Genoa perde 2-0 contro gli uomini di Gian Piero Gasperini e resta al penultimo posto in classifica con soli quattro punti nelle prime sette giornate di campionato. Un ko arrivato nella seconda frazione di gara con i giallorossi che prima trovano un supergol con Castro e poi approfittano di una distrazione della retroguardia rossoblù, questa volta un fin qui perfetto Ostigard, che tiene in gioco Lulli che realizza il raddoppio.
Approccio diverso
A differire però dalla brutta prestazione della passata stagione, l'approccio della squadra di De Rossi. Il Grifone parte molto compatto lasciando pochissimo spazio alla squadra capitolina che passa nella ripresa con un'invenzione del suo attaccante. E' sicuramente uno degli aspetti positivi da portare a casa dalla gara di ieri sera e da mettere in campo in vista del prossimo scontro diretto contro il Venezia di domenica prossima al "Ferraris".
Ottimo El Shaarawy
E a pesare nell'economia della partita la traversa di Stephan El Shaarawy nel primo tempo. L'attaccante savonese ancora una volta è stato uno dei migliori in campo capace di distribuire palloni per i compagni e venendo giustamente applaudito dal suo pubblico al momento della sostituzione nel secondo tempo.