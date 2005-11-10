Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi in vista della sfida contro la Roma

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Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi in vista della sfida contro la RomaLive TMW
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Andrea Piras
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Oggi alle 13:27Serie A
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15.10.2026 13:27Serie A
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13.27 - Ritorno a Roma per Daniele De Rossi. Sabato sera il suo Genoa sfiderà i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci dal ko in Champions League contro il Real Madrid di ieri sera. In vista della gara dell'Olimpico, il tecnico rossoblù parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
Fonte: dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova
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