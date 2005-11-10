Genoa, De Rossi svela: "Baldanzi con un fastidio all'adduttore". Su Wiafe: "Mi piace tanto"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma: "Noi la suoriorità dell'avversario l'accettiamo prima della partita, anche il risultato, così si va avanti. Credo che abbiamo fatto una partita equilibrata, fino al capolavoro di Castro. Il gol ci ha tolto qualche certezza e fatto calare, anche se siamo rimasti in campo fino alla fine".

Cosa non vi è riuscito nel secondo tempo?

"Non lo so, è difficile riuscire a fare la partita di pressione e chiusura degli spazi del primo tempo. Ci è riuscito quasi sempre nel primo tempo, così siamo andati anche a calciare. Forse il gol preso, poi ci siamo un pizzico allungati e ogni azione e giocata della Roma ci ha allontanato dalla porta. Ma fa parte della partita".

Squadra cresciuta nella vittoria sulla Fiorentina. Al di là del risultato questo ko è comunque un passo avanti?

"Sì, ne parlavamo prima con i direttori sportivi. È una sorta di continuità dopo la Fiorentina, non di risultati ma di prestazioni e di tigna in campo, nei duelli e la voglia di imporre il proprio gioco. A rovinare e sporcare il loro gioco. Ogni gara vedrà un piano di gioco diverso, ma sono soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi".

Wiafe che impressioni ti dà? Baldanzi è sparito ultimamente...

"Nutriamo tutti grandissima fiducia in Baldanzi, oggi ha sentito un po' di fastidio dopo l'allenamento di ieri e buttarlo dentro con il dubbio del fastidio all'adduttore non ci convinceva. Lui è dentro al 100%, ammesso che il risentimento non sia nulla di grave, come speriamo. Wiafe è un ragazzo quasi capitato, non l'ho mai considerato a inizio estate, faceva più parte della Primavera. Ci ha colpito per forza fisica, poi sa giocare sotto pressione e senza paura. Ne sentirete parlare in futuro, mi piace davvero tanto questo ragazzo".