Genoa, in tanti a rischio conferma. Ghiglione e Cassata potrebbero partire

Il Genoa sta pensando a ciò che potrà succedere a tre giocatori in vista della prossima stagione. Il primo è Sanabria, bene nelle ultime settimane ma non benissimo negli ultimi mesi. Il riscatto è molto alto e per questo non è certo che il club decida di investire su di lui. Poi c'è Iago Falque, che non è certo di restare dopo il prestito invernale come Perin, per il quale il Grifone dovrà trattare con la Juventus. Possibili partenze anche per Cassata, seguito dalla Fiorentina e per Ghiglione, che invece piace al Milan. A riportarlo è Tuttosport.