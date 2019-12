Genoa, la regola dei cinque minuti non risparmia il derby: ora l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby è andato come peggio non avrebbe potuto. Il Genoa è uscito dal green del "Ferraris" con il morale sotto i tacchi al termine di una partita in cui si sono visti in campo tanti colpi proibiti e poco calcio. Poi all'85' un errore di Ghiglione ha spianato la strada per il gol più amaro per la truppa di Thiago Motta. La situazione ora in classifica è molto difficile con i rossoblu penultimi con solo 11 punti, sorpassati dal Brescia e distanti quattro lunghezze dal terzetto formato da Udinese, Lecce e Sampdoria.

La legge dei cinque minuti - Anche nella stracittadina il Grifone si è dovuto arrendere nei minuti finali con il gol subito negli ultimi cinque minuti di gara. E' già accaduto contro l'Atalanta quando, dopo il pareggio su rigore di Criscito, Duvan Zapata ha trovato il vantaggio all’ultimo minuto di recupero. Contro il Cagliari l'autogol di Zapata e la rete di Joao Pedro all'85' e all'87'. All’Allianz Stadium Ronaldo segnò su rigore ancora una volta nell'extratime mentre con l'Udinese al "Ferraris" il sorpasso friulano giunse all'87' prima del gol di Lasagna in pieno recupero. Cinque punti persi che avrebbero permesso al Genoa di essere momentaneamente fuori dalla zona rossa.

Sabato l'Inter - Adesso la cosa più importante è provare a rialzare la testa anche se sabato il Genoa farà visita all'Inter di Antonio Conte. Thiago Motta ritroverà Agudelo mentre Pandev dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica. Resterà da sciogliere il nodo Schone, sostituito per la seconda volta consecutiva e in campo per 90 minuti solo una volta nelle ultime quattro uscite ufficiali. Tante situazioni da sciogliere per il tecnico rossoblu per tentare di uscire dal tunnel.