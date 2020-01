© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da Sky, il Genoa si sta muovendo non solo per questa stagione ma anche per la prossima: incontro fra il presidente Enrico Preziosi e l'agente di Stefano Gori, portiere classe 1996 del Pisa. Resta da trovare l'accordo fra i club con l'estremo difensore che resterebbe in Toscana fino a giugno.