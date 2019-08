Genoa, presto nuovi contatti con l'Ajax per Schone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa continua a pensare a Lasse Schone per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club rossoblù vorrebbe convincere l'ex Ajax a cambiare maglia, in modo da portare tanta esperienza in mediana e nei prossimi giorni ci saranno contatti con il club olandese.