Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: tra i pali c'è Pau Lopez, Maran ancora con Scamacca

Sono ufficiali le formazioni di Genoa-Roma, in campo a Marassi alle 15 per la 7^ giornata di Serie A. Nella Roma confermato Borja Mayoral al posto di Dzeko (risultato positivo al Covid-19), Smalling al centro della difesa, Pau Lopez tra i pali al posto di Mirante (in panchina). Nel Genoa, senza Zapata (anche lui positivo al Coronavirus) c'è Bani nel reparto arretrato. In avanti Maran sceglie ancora Scamacca. Di seguito le formazioni ufficiali:

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Masiello, Bani, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rovella; Pjaca, Zajc; Scamacca. All.: Maran.

A disp.: Marchetti, Czyborra, Ghiglione, Lu. Pellegrini, Goldaniga, Asoro, Melegoni, Paleari, Badelj, Behrami, Destro, Pandev, Parigini

All. Rolando Maran

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Farelli, Mirante, Cristante, Jesus, Villar, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Darboe, Providence, Podgoreanu.

All. Paulo Fonseca