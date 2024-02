Giannini consiglia la Roma: "Solo Modric e pochi altri come Dybala, è una risorsa"

Giuseppe Giannini (nell'immagine di copertina dell'articolo), ex attaccante e capitano della Roma noto con il soprannome di 'Principe' nel mondo del calcio, ha parlato alle colonne de Il Messaggero distribuito stamattina in edicola a proposito del presente della squadra giallorossa e di alcuni suoi protagonisti: "Dybala è una risorsa, se sta bene dà fantasia e inventiva, sa liberarsi anche con gli spazi stretti".

L'attaccante più di classe che ha avuto la Roma dopo Totti?

"Come qualità e fantasia sì. Forse è il primo dopo Francesco".

In sede di rinnovo andrebbe tenuto conto del fattore infortuni?

"Vanno considerati età e ambiente in cui gioca. Per me può fare ancora due o tre anni ad altissimi livelli. Una cessione per coprire i problemi economici? Capisco che si debba pianificare e valutare l'aspetto economico, ma se si guarda i numeri ci si rende conto che a fine campionato Dybala porta punti importanti. Senza di lui, ci se ne accorge, la Roma fatica ad arrivare a creare situazioni pericolose e a tirare".

Chi ha la sua classe nel panorama europeo?

"Modric può essere considerato al suo livello, ma sono pochissimi. Uno o due al massimo...".