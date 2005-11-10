Gilardino, così non ci siamo. Questo non è ancora il suo Parma ma ora il tempo stringe

Nel pre partita, l'ad del Parma Federico Cherubini aveva pubblicamente confermato scelta della società di alcune settimane fa, quando era arrivato l'addio con Carlos Cuesta e la nomina dell'ex centravanti. "Ci aggrappiamo alle cose positive, la squadra ha qualità, Gilardino saprà tirarle fuori", aveva detto in favore di telecamere.

Terzo ko su tre partite con Gilardino

Poi è arrivata la sconfitta con la Lazio all'Olimpico. Per carità, un risultato che sulla carta ci può stare tutto. Ma che assume una diversa rilevanza alla luce dei risultati precedenti dal giorno dell'arrivo di Gila sulla panchina: sconfitta contro l'Inter per 3-0, sconfitta in casa col Torino ancora per 3-0 e sconfitta oggi, 2-1 con la Lazio. Zero punti in tre partite e poche delle cose positive invocate da Cherubini che si sono viste.

Troppi gol subiti e una difficoltà tremenda a segnare

A preoccupare, oltre ai risultati in senso stretto, sono le troppe reti subite, ben 8 in tre partite, così come la tremenda difficoltà nel trovare la via del gol. Dopo gli zero segnati con Inter e Torino, il Parma questa sera ha esultato solo nei secondi finali e solo per un gollonzo di Lontani, il cui tiro assomigliava molto più ad un cross. Insomma, punti su cui lavorare ce ne sono tanti. Ed il tempo a disposizione inizia ad assottigliarsi.