La meglio gioventù brianzola esaltata da Juric: ieri 4 gol, 20 anni di media

Il Monza ha fatto centro, i numeri non mentono: la scelta Ivan Juric sta pagando nonostante un inizio difficile e ora i brianzoli sono una delle squadre più lanciate dell'intera Serie A. Con un pieno di talento emergente che già dopo 7 giornate fa la differenza: affidare il ruolo di centravanti titolare ad un 21enne con 6 gol nel campionato portoghese sul curriculum poteva sembrare un azzardo e invece è già una scommessa vinta, visto che Gustavo Varela si può definire la scommessa di mercato più invidiata della Serie A (preso a 2.5 milioni di euro dal Benfica, ndr).

21, 20 e 19: sono gli anni dei tre marcatori nel 4-0 di ieri

A stupire non è soltato il 4-0 di ieri, non è neanche solo la superiorità dimostrata negli scontri diretti con Sassuolo e Cagliari, ma l'età media dei grandi protagonisti della squadra brianzola. Basti pensare ai quattro marcatori di ieri: i 21 anni di Varela sono affiancati dai 20 di Kouadio e dai 19 di Robinson, altra pepita notevole della campagna trasferimenti estiva del ds Obiang.

Con una media di 20 anni in tre, il poker messo a segno contro il Cagliari dimostra come il Monza abbia azzeccato tanto in estate, evitando il solito problema di una rivoluzione totale che toglie certezze alle squadre che perdono il blocco squadra che li ha portati in A, ma inserendo calciatori di livello superiore utili ad aumentare la competitività della rosa dopo la promozione.