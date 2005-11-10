Il Giudice Sportivo conferma: squalificato Malen per una giornata. Altri due espulsi
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 15:44Serie A
autore Dimitri Conti
13.10.2026 15:44Serie A
Il centravanti della Roma paga l'espulsione per fallo su Kaiki Bruno con un solo turno di stop. Fuori anche Lucchesi del Monza e Elmas dell'Atalanta.
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Emesso il comunicato con le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti la 6^ giornata di Serie A. Sono tre i calciatori squalificati per una giornata, con Donyell Malen della Roma che come da previsioni si prende un turno, lo stesso periodo inflitto anche agli altri due espulsi del fine settimana, Elijf Elmas dell'Atalanta e Lorenzo Lucchesi del Monza.
Semplice ammenda di 1500 euro invece per due capitani ammoniti, Domenico Berardi del Sassuolo e Johan Vasquez, entrambi alla prima sanzione.
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