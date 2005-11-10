Gol annullato a Varela, poi si sblocca Isaksen e la Lazio raddoppia: 2-0 sul Monza
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Ivan Cardia
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Oggi alle 15:25Serie A
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11.10.2026 15:25Serie A
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Passata la paura, la Lazio allunga sul Monza. Pochi minuti fa ai brianzoli è stato annullato un gol, siglato da Varela, e la squadra di Gattuso non perdona. È Gustav Isaksen, protagonista con la nazionale durante la sosta, a siglare il 2-0 che è anche la sua prima rete in questo campionato.
Il danese riceve il suggerimento di Noslin dal vertice sinistro dell’area di rigore del Monza, apre il mancino e batte Tornqvist. Ancora Lazio, 2-0 all’Olimpico dopo nemmeno mezz’ora di gioco.
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