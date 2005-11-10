Gol evitati. Domina Palmisani, ultimo De Gea

C’é una statistica molto interessante che valuta il rendimento dei portieri in questo inizio di campionato. Si chiama “gol evitati” e indica le reti che grazie a parate top sono state evitate e le reti, invece, che sono frutto di errori.

DUE ITALIANI TRA I PRIMI TRE

Comanda questa classifica uno dei protagonisti del miracolo Frosinone. Parliamo di Lorenzo Palmisani,una delle rivelazioni del torneo. Palmisani con le sue parate ha cancellato ben quattro gol e mezzo possibili. Anzi, si può dire probabili. Mister Alvini ha restituito al calcio italiano un talento che rischiava di perdersi. Al secondo posto c’é Christos Mandas, uno dei segreti della Sorprendente Lazio di Gattuso con 4,4 reti mentre l’ultimo gradino del podio è per Marco Carnesecchi, tre gol evitati.

BENE MAIGNAN, MALINO VICARIO

Andiamo avanti nella classifica restando alle voci positive. Caprile è a più 2,5, Okoye 2,2 e al sesto posto c’é Maignan.

Il fuoriclasse del Milan porta in dote 2,1 reti evitate. Tra i portieri in positivo ci sono anche Falcone (1,1), Svilar /1,1) Meret (1), Tornqvista (0,9), Muric (0,8), Butez (0,4). Chiudiamo con le note negative. Sono sotto la sufficienza Verri (0,5), Corvi (1,2) e sopratttutto Vicario che, secondo questa statistica, ha incassato due gol che erano evitabili. La Juventus viene da una stagione problematica sul fronte portieri. L’arrivo di Vicario non sembra vaver risolto per il momento la questione.. Male anche Martinez (2,1) Bijiow (2,2), Skorupsky (2,3). Chiude la classifica De Gea che avrebbe incassato 3,4 reti evitabili. Errori che hanno contribuito al penultimo posto in classifica della Fiorentina di Vanoli

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