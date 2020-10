Gomez incazzato, Gasperini meno. L'Atalanta riacciuffa un ottimo Ajax con un Duvan stellare

vedi letture

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?. Difficile da capirlo per l'Atalanta che, con un super Duvan Zapata, riacciuffa un Ajax che nel primo tempo era avanti per 2-0, forse immeritatamente per gli episodi arbitrali, giustamente per gli errori nei momento topici. La prestazione è stata comunque ottima, con poche insufficienze.

Gasperini è contento, pur vedendo il bicchiere mezzo vuoto, considerando due punti persi, mentre Alejandro Gomez ha parlato dell'arrabbiatura per la sostituzione, sia pur con il sorriso sulle labbra.

Qui puoi rivedere gli highlight della partita del 2-2 finale.