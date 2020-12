Gravina e il futuro del calcio: "No alla riduzione delle squadre, sì ai playoff. Ma ora le riforme"

Gabriele Gravina e il rapporto con Cosimo Sibilia. Così prosegue l'intervista esclusiva del numero uno federale ai microfoni di Sportitalia: "I rapporti personali non possono essere intaccati da visioni differenti e competizioni per una verifica elettorale, non ho nulla contro gli uomini, specie di sport. Io ho le mie idee e tanti hanno espresso entusiasmo di continuare, la grande maggioranza. E' una questione di percorso, di progettualità, con Cosimo Sibilia il rapporto è intatto".

Appoggerà Ghirelli in Lega Pro?

"Appoggerò la linea della continuità, ma ognuno farà la propria scelta politica in base a valutazioni oggettive. Con Francesco ho un ottimo rapporto, le valutazioni politiche e le scelte spettano alla società".

C'è la volontà di una riduzione delle squadre nelle varie leghe?

"Personalmente non sono favorevole, sono invece molto favorevole al miglioramento della struttura dei campionati. E questo vale per i professionisti e per i dilettanti. Dobbiamo fare in modo che tutti vivano di un'alta marea generalizzata".

Avrà la forza normativa per "imporre" i playoff o è un tema lasciato alle spalle?

"Se credo in qualcosa cerco di portarlo fino in fondo, io credo nella formula dei playoff e dei playout, darebbe una fase finale straordinaria in grado di ravvivare la monotonia di un campionato che ben conosciamo. Adesso però mi interessa la riforma dei campionati".

Diritti televisivi: come finirà questa partita, quante emittenti trasmetteranno la Serie A?

"Da quando sono presidente non ho mai espresso valutazioni su una scelta che è di esclusiva competenza della Lega di Serie A, è una domanda per loro. C'è un interesse specifico di tutto il mondo del calcio, perché più risorse vanno alla Serie A, più risorse vanno al mondo del calcio".