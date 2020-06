Gravina: "Ripartenza del calcio è motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo"

Nel corso del suo intervento su Radio Deejay, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della ripartenza del calcio italiano e della sfida di ieri fra Juve e Milan: "Sono riuscito a gioire pensando tra l'altro ad una strana coincidenza. Ieri sera, proprio in coincidenza di quel preciso instante, avremo dovuto inaugurare l'Europeo con Italia-Turchia a Roma. E per coincidenza è ripartito il calcio italiano e questo deve essere un motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo ma anche per tanti appassionati di calcio".