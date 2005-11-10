Il nuovo capocannoniere della Serie A è costato appena 3,5 milioni di euro

Il Monza si aggrappa ancora a Gustavo Varela, ormai protagonista assoluto dell'avvio di stagione biancorosso. L'attaccante portoghese questa sera ha firmato infatti il gol del momentaneo pareggio col Torino all'inizio della ripresa, riportando in equilibrio una partita che vedeva i granata avanti grazie a Fitz-Jim. La sua rete, tuttavia, non è bastata a cambiare l'inerzia del match: Belghali ha poi riportato avanti la squadra di casa, prima del tris finale firmato Vlasic. Per Varela resta comunque una serata importante, con il settimo centro in Serie A che certifica l'impatto straordinario del classe 2005 con la maglia biancorossa.

Il quarto più giovane a segnare 7 gol nelle prime 7

A 21 anni e 266 giorni, Varela è diventato il quarto giocatore più giovane capace di realizzare almeno sette gol nelle prime sette presenze nella storia della Serie A a girone unico. Davanti al centravanti del Monza figurano soltanto Giuseppe Meazza, che ci riuscì nel 1929, Otello Torri nel 1937 e Umberto Guarnieri nel 1939. Un dato che colloca il portoghese in una compagnia d'eccezione e impreziosisce ulteriormente una stagione iniziata con numeri ben oltre le aspettative. Il settimo gol gli consente inoltre di raggiungere Raimondo del Frosinone in vetta alla classifica marcatori.

Il Monza l'ha pagato appena 3,5 milioni di euro

Arrivato in estate dal Benfica per circa 3,5 milioni di euro, Varela ha trasformato rapidamente un investimento in una delle rivelazioni del campionato. Le sei reti realizzate nelle prime giornate avevano già attirato l'attenzione, ma il centro contro il Torino porta a sette il bottino in Serie A e a nove quello complessivo, considerando anche le due marcature in Coppa Italia. Dopo la crescita nel settore giovanile del Benfica e l'esperienza al Gil Vicente, il giovane attaccante ha trovato in Brianza l'ambiente ideale per esplodere. Ora la sfida è dare continuità a un avvio che ha già lasciato il segno.