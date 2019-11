© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha timore che Lautaro vada al Barça? Ad Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa odierna, è stato chiesto di commentare la prima pagina del quotidiano catalano Mundo Deportivo, che ha aperto con il forte interesse del Barcellona per l'attaccante argentino: "Ho altre preoccupazioni", ha dichiarato l'allenatore nerazzurro che prosegue. "Io penso che sia importante guardando il presente, solo così puoi costruire il futuro. Sta lavorando bene e sta facendo bene. Ha fatto degli ottimi progressi ma ha margini di miglioramento importanti perché ha 22 anni. Deve continuare a lavorare così sapendo che può migliorare. Per quello che riguarda le notizie di mercato ne escono talmente tante che non è un problema. In questo momento le preoccupazioni sono tante, non che il Barcellona stia guardando a qualche nostro calciatore".

