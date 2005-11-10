Hojlund creato da Gasp, Malen ciò che servirebbe a Max. Napoli-Roma sfida fra bomber diversi

Era l'agosto del 2022 quando l'Atalanta di Gasperini decise di spendere 17 milioni di euro, non pochi, per un centravanti sconosciuto ai più. Rasmus Hojlund arrivò a Bergamo da giovane di belle speranze dallo Sturm Graz: in Austria aveva segnato qualche gol, ma la cifra sembrava comunque importante per uno alla prima esperienza in un top campionato europeo.

Hojlund con l'Atalanta è arrivato a valere 80 milioni

Hojlund fu poi venduto dopo una sola stagione e 10 gol complessivi al Manchester United per 80 milioni complessivi, 70 più bonus, realizzando così una plusvalenza clamorosa per la Dea. Ora Hojlund, dopo le difficoltà coi Red Devils, è la colonna offensiva del Napoli di Allegri. Anche se in questa stagione, almeno con la maglia del Napoli, non ha fatto vedere le cose migliori della sua carriera con soli due gol segnati su 10 apparizioni. Pochi, per una squadra da vertice come quella di Max Allegri.

Al Napoli manca un Malen

Dall'altra parte ci sarà invece il top che il campionato italiano può esprimere. Donyell Malen è un'altra intuizione di Gasperini: dal suo arrivo alla Roma nel gennaio del 2026, l'olandese è letteralmente esploso: 24 gol in 29 presenze complessive. Poco meno di un gol a partita. Un giocatore in grado di legare il gioco e di essere terribilmente efficace in area di rigore. Di fatto quello che servirebbe oggi al Napoli, squadra che attualmente è il 9° attacco della Serie A. Un po' poco, per chi ambisce ad almeno un posto in Champions League...