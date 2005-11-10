Hutchinson la sorpresa più bella del giovedì di Europa League: Tomori lo 'libera'

"Il cross per il primo gol di Cisse, il 2-0 sfiorato in due occasioni e altre iniziative a destra. Sta molto alto perché ha le spalle coperte da Tomori e fa pesare la sua qualità e la sua velocità. Da rivedere in A". Così la Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di Omari Hutchinson, che forse è la nota più lieta della gloriosa trasferta austriaca del Milan in versione Europa League. Voto 8 per l'inglese, che sfrutta al meglio l'occasione concessa da Amorim e risulta un fattore decisivo ai fini della vittoria, come analizzato anche nell'approfondimento di ieri.

Tomori una delle chiavi del suo rendimento di ieri

Il difensore inglese, rientrato titolare forzatamente dopo l'infortunio di Gabbia, è stato una delle chiavi per sbloccare il rendimento del connazionale: con le spalle coperte l'ex Arsenal e Chelsea si è evidentemente sentito più libero e sicuro di attaccare lo spazio e l'avversario. Risultato: una valutazione di 8 del giornale roseo, pienamente condivisibile peraltro.