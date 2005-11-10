Nella notte di Cisse, brilla anche Hutchinson. L'inglese si esalta e guadagna posizioni

Nella notte di Alphadjo Cisse, è emersa un'altra prestazione che ha fatto stropicciare gli occhi: se Omari Hutchinson è quello visto a Salisburgo, allora i tifosi del Milan avranno di che divertirsi.

Statistiche da urlo

Voto 7.5 per Tuttomercatoweb, figlio di una prova eccezionale, dove è entrato in due reti: servendo il cross per lo 0-1 di Cisse e avviando l'azione del raddoppio. Durante tutto l'incontro poi ha deliziato la platea con dribbling ubriacanti, difensori saltati come birilli e persino umiliati. E un gol negato dal portiere al termine di un'azione da urlo. Guardando le statistiche della serata, nel dettaglio: 91% di precisione passaggi, 4 dribbling riusciti su 4, 3 falli subiti e un cartellino giallo procurato. In pratica, il meglio del suo repertorio.

Una comparsa prima di questa sera

Fino alla partita di Salisburgo, Hutchinson non era riuscito a farsi spazio: giusto 45 minuti contro il Benfica in una partita dove in verità c'è stato poco o nulla da salvare in generale. Più 18 minuti impalpabili in Serie A, figli di due spezzoni contro Lazio e Sassuolo in cui non si può fare una valutazione. La notte della Red Bull Arena può essere stata la svolta della sua stagione al Milan. A fine gara lo stesso giocatore ha parlato del suo modo di giocare e della sua posizione preferita: "Per me dipende sempre dalla partita: a volte tocchi molti palloni al centro, a volte ricevi palla largo sulla fascia. A dire il vero mi piace molto giocare largo, ma in tutta sincerità voglio solo stare in campo, ovunque mi tocchi giocare". Per i prossimi impegni Amorim potrà contare anche su di lui.