La UEFA ha indicato la lista dei 50 giocatori dai quali uscirà il 'Team of the Year 2019' riguardante la Champions League. Questo l'elenco dei 50 nel quale figurano 4 italiani, ovvero de Ligt, Koulibaly, Fabian Ruiz e Cristiano Ronaldo:

Portieri: Alisson, Ederson, Oblak, Onana, Ter Stegen

Difensori: Jordi Alba, Alexander-Arnold, Azpilicueta, Blind, De Ligt, Gimenez, Kimmich, Koulibaly, Laporte, Pique, Sergio Ramos, Robertson, Tagliafico, Van Dijk, Vertonghen

Centrocampisti: Thiago Alcantara, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, De Bruyne, De Jong, Di Maria, Fabian Ruiz, Fabinho, Henderson, Jorginho, Kante, David Silva, Van de Beek, Wijnaldum, Ziyech

Attaccanti: Aguero, Aubameyang, Firmino, Gnabry, Hazard, Kane, Lewandowski, Mané, Mbappé, Messi, Ronaldo, Salah, Son, Sterling, Tadic

🚨 #TeamOfTheYear is back! 🥳

5⃣0⃣ stars compete for YOUR vote 👊

Who should make the best team of 2019? 🤔

🔻🔻 VOTE NOW! 🔻🔻

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2019