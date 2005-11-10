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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 01:00Serie A
16.10.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

NAPOLI, L'AGENTE DI MERET FA IL PUNTO SUL RINNOVO. ROMA, INCONTRO FRA TOTTI E I FRIEDKIN. VENEZIA, YEBOAH RINNOVA FINO AL 2030. FROSINONE, GHEDJEMIS PARLA DELLE SIRENE ESTIVE DI MERCATO

CAGLIARI
Federico Pastorello elogia Pisacane: “Pisacane sta facendo un lavoro incredibile, in generale”. Su Michael Adopo aggiunge: “Adopo è un giocatore fondamentale, deve continuare così e poi magari partirà: ci sono giocatori che possono ambire a fare un passo ulteriore in carriera, nonostante a Cagliari si trovi benissimo”.

FROSINONE
Fares Ghedjemis, fresco di rinnovo, alla vigilia della partita con il Sassuolo chiude il capitolo mercato: “Il mercato estivo? È passato”. L’attaccante spiega: “Io avevo la mia ambizione ma ho parlato col club e mi hanno presentato la nuova ambizione di diventare un club importante. Felice di essere rimasto e aver firmato il rinnovo. Ora voglio fare bene”. Sugli obiettivi: “10 gol sono un bel traguardo ma non voglio pormi limiti. Voglio fare il massimo”. Federico Pastorello conferma l’interesse estivo per Palmisani: “più di qualche club, anche straniero, si è avvicinato. Ci sono state delle trattative”, ma “le richieste erano abbastanza alte”. L’agente aggiunge: “ringrazio pubblicamente il Frosinone, che ha riconosciuto la crescita del ragazzo”.

JUVENTUS
Alla vigilia della sfida con il Celta Vigo, Luciano Spalletti ha parlato dell’interesse per Oscar Mingueza, poi finito al Crystal Palace: “I nostri i direttori hanno sondato il mercato in lungo e largo. Probabilmente c’è stato qualcosa di vero su Mingueza”. Sul tecnico avversario: “Giraldez é sicuramente un allenatore bravo ed emergente”. Federico Pastorello conferma l’interesse per Palmisani: “La Juve aveva bisogno di cambiare primo e secondo, è una delle squadre che ho sentito di più ma non è un gran segreto”. Sul mercato di gennaio: “Sarei sorpreso”, perché “Woltemade è appena arrivato e gli va dato tempo”.

MILAN
Il Milan starebbe valutando Alessandro Plizzari come possibile vice di Mike Maignan. Il portiere classe 2000, in prestito dal Venezia al Südtirol, è cresciuto nel vivaio rossonero, dove è entrato a sei anni: un profilo utile anche per le liste.

NAPOLI
Sul futuro di Alex Meret, in scadenza, Federico Pastorello spiega: “Quest’anno vedremo: siamo aperti a tutto, c’è un dialogo costante ma non c’è fretta”. Sui tempi della decisione: “Non ci siamo dati una scadenza, valuteremo come andrà la stagione: c’è grande serenità da parte di tutti”. Intanto il portiere pensa al campo: “Alex ora è concentrato sul rientrare al 100% per aiutare la squadra”.

ROMA
Nell’Olimpico tutto esaurito per la sfida al Real Madrid, Francesco Totti ha incontrato in una sala riservata Corbin Friedkin, figlio di Dan, e ha salutato il Ceo John Galantik. Un paio di settimane fa Totti aveva parlato di un confronto mai avvenuto con la proprietà: “Mi è arrivata una sola proposta tramite intermediari, e non durante un faccia a faccia con i Friedkin, che non c’è mai stato, per fare l’uomo immagine in occasione del Centenario della Roma”. Intervenuto a TNT Sports, José Mourinho ha elogiato Wesley: “Ha complicato la vita a Vinícius in fase offensiva e ha messo in difficoltà noi in fase difensiva”. Il brasiliano ha risposto: “Sono felice, fa piacere ricevere un complimento da un allenatore come Mourinho”, ma “non sono soddisfatto del risultato della squadra, perché meritavamo di vincere”. Federico Pastorello vede i giallorossi tra le candidate allo scudetto: “Alla guida c’è uno dei migliori allenatori al mondo: Gasperini l’ha dimostrato con i fatti”.

VENEZIA
Il club lagunare ha ufficializzato il rinnovo di John Yeboah con un comunicato: “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante John Yeboah, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030, con opzione di rinnovo in favore del Club per un’ulteriore stagione”. Arrivato nel 2024/25, ha collezionato 76 presenze, 15 gol e 13 assist. Nel 2025/26 ha chiuso con 12 gol e 11 assist, determinanti per la promozione in Serie A.

BAYERN MONACO, KANE AD UN PASSO DAL RINNOVO FINO AL GIUGNO 2029. MANCHESTER UNITED, MARTINEZ VERSO L'ADDIO A PARAMETRO ZERO. LE RICHIESTE DI JJ GABRIEL. SUNDERLAND, IN ESTATE RESPINTE LE RICHIESTE DI BARCELLONA E CHELSEA PER ANGULO
Il Manchester United rischia di perdere Lisandro Martínez: secondo The Athletic, il difensore argentino ha espresso la volontà di non prolungare il contratto e di lasciare il club già nei prossimi mesi, con la Spagna come destinazione preferita. Il club avrebbe forti perplessità sull’attivare l’opzione di rinnovo annuale, rendendo di fatto inevitabile la separazione. Sempre in casa United, The Times rivela le richieste di JJ Gabriel e del padre per il primo contratto da professionista: maglia numero 77 con la scritta «Gabriel JR», allenamenti esclusivamente con la prima squadra, almeno 20 minuti garantiti in tre partite specifiche e stipendio annuale a sette cifre. Il club ha risposto con un netto rifiuto e il giovane è destinato a lasciare Manchester a breve. Dal mercato estivo, infine, arriva il retroscena rivelato da Andres Ponce a Radio Diblu: Barcellona e Chelsea sono state a un passo da Juan Riquelme Angulo fino all’ultimo giorno, ma il Sunderland ha avuto la meglio grazie al tecnico Regis Le Bris, che ha convinto il diciottenne ecuadoriano promettendogli un ruolo di primo piano. L’ex Independiente del Valle ha esordito con i Black Cats la scorsa settimana, subentrando nella vittoria contro il Brighton.
Harry Kane e il Bayern Monaco. Una storia destinata a proseguire. L’attaccante inglese, preziosissimo per la formazione bavarese, sarebbe andato in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il club biancorosso però ha deciso di puntare forte sul classe 1993 e blindarlo per i prossimi due anni. Come riporta Sky Sports UK, è stata trovata l’intesa per il prolungamento del contratto del centravanti fino a giugno 2029.

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