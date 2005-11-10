Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 ottobre

INTER, TRE NOMI PER IL FUTURO: UNO È QUELLO DI OKOYE. LAZIO, SI LAVORA SUL FRONTE RINNOVI. TORINO, SIMEONE PARLA DELLE SIRENE DEL RIVER. VENEZIA, ANTONELLI SPIEGA LA SCELTA DI NICOLA AL POSTO DI STROPPA. CAGLIARI, LA PREMIER LEAGUE METTE NEL MIRINO CAPRILE

CAGLIARI

Le prestazioni di Elia Caprile non passano inosservate oltre i confini italiani: secondo L’Unione Sarda, il portiere del Cagliari, protagonista dell’avvio di stagione della squadra di Fabio Pisacane, ha attirato l’interesse di diversi club, con alcune società di Premier League particolarmente attente alla sua crescita. La posizione del club sardo, però, è chiara: nessuna cessione durante la stagione e ogni valutazione sul futuro rimandata alla prossima estate, linea condivisa anche dal giocatore, intenzionato a proseguire il percorso in Sardegna. Caprile continua intanto a inseguire uno spazio in Nazionale, dove la mancata partecipazione del Cagliari alle competizioni europee potrebbe pesare nella corsa alle convocazioni, senza però conferme ufficiali.

INTER

L’Inter si muove su più fronti in vista delle prossime sessioni di mercato. Il nome più giovane è Daniel Banjaqui, terzino destro classe 2008 del Benfica (tre presenze in stagione, tra cui quella a San Siro contro il Milan in Europa League): secondo O Jogo, i nerazzurri sono in prima fila insieme a Newcastle, Manchester United e Barcellona. Il Benfica valuta il giocatore tra i 35 e i 40 milioni, cifra che potrebbe salire oltre i 50 in caso di ulteriore crescita; il contratto scade nel 2031 e prevede una clausola rescissoria da 80 milioni. Per la fascia sinistra, secondo Africafoot, l’Inter monitora Mahamadou Nagida, terzino camerunese del Rennes legato al club francese fino a giugno 2029: nessuna offerta ufficiale per ora, con anche il Porto sulle sue tracce e il Rennes intenzionato a non cedere (già respinti 5 milioni del Besiktas la scorsa estate). Tra i pali, infine, il Messaggero Veneto riporta un’indiscrezione dalla Nigeria sull’interesse nerazzurro per Maduka Okoye dell’Udinese, valutato 20 milioni: nessuna offerta ufficiale e ogni discorso rinviato a gennaio, con Bartosz Mrozek già pronto come eventuale sostituto in Friuli.

LAZIO

La Lazio, che si gode il vertice della classifica di Serie A insieme all’Inter, ha avviato l’operazione rinnovi per blindare i calciatori ritenuti centrali nel progetto di Gennaro Gattuso, anche in vista di un mercato a saldo zero o addirittura bloccato. Il primo dossier, secondo il Corriere dello Sport, riguarda Romano Floriani: l’intesa con il terzino destro classe 2003 è in dirittura d’arrivo, con un ingaggio che passerà dagli attuali 130mila a circa 500mila euro a stagione, e restano da limare solo gli ultimi dettagli burocratici. Sul tavolo del ds Angelo Fabiani ci sono poi le posizioni di Gustav Isaksen, Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru, tutti legati al club fino al 2028: la società punta a proporre prolungamento e adeguamento dell’ingaggio, con i contatti per Dele-Bashiru da intensificare o avviare entro dicembre, senza fretta di chiudere prima della finestra invernale. Guardando al futuro, infine, secondo LazioNews.eu il club monitora Filippo Toscano, esterno mancino classe 2008 della Reggina (club di proprietà del presidente Claudio Lotito), autore di 4 gol e 3 assist in 8 presenze in Serie D: un profilo in ottica prospettica, non pensato per le esigenze immediate di Gattuso.

TORINO

Giovanni Simeone è tornato a Sky Sport Insider sull’estate in cui è stato a un passo dal lasciare il Torino: c’era la possibilità di andare al River, club a cui è legato, ma insieme alla società ha deciso di restare, convinto che servano la sua leadership e la sua esperienza per aiutare i giovani arrivati in squadra. Sul digiuno di reti di questa stagione l’attaccante non cerca scuse: ha ricordato il blocco alla schiena avuto due giorni prima della sfida con la Roma, già accusato a Napoli, ma ha precisato che il gol non è un peso e che conosce le dinamiche di chi attacca. Parole di stima anche per Ignazio Abate, giovane ma profondo conoscitore della Serie A, attento al rapporto con i giocatori e con un’identità di gioco precisa, e per Pietro Comuzzo, la sorpresa della stagione: “Sembra esperto ma è giovanissimo”, ha detto, citando la partita contro la Fiorentina in cui ha annullato Mastantuono.

UDINESE

Il futuro di Maduka Okoye potrebbe diventare un tema del mercato invernale dell’Udinese: secondo un’indiscrezione proveniente dalla Nigeria, riportata dal Messaggero Veneto, l’Inter avrebbe messo nel mirino il portiere nigeriano. L’Udinese valuta il proprio estremo difensore 20 milioni di euro, cifra molto alta che potrebbe complicare l’eventuale trattativa. Al momento non risulta alcuna offerta ufficiale e ogni discorso sarebbe rinviato alla riapertura del mercato a gennaio. In caso di partenza di Okoye, il club friulano avrebbe già in casa il sostituto: Bartosz Mrozek.

VENEZIA

Il direttore sportivo Filippo Antonelli ha spiegato la scelta del club di cambiare guida tecnica: dopo aver ringraziato Stroppa e il suo staff per la cavalcata che ha portato alla promozione in Serie A, ha definito la decisione “sofferta, ma non istintiva”, maturata dopo i passi indietro mostrati contro Fiorentina e Atalanta prima della sosta. La scelta è ricaduta su Davide Nicola, giudicato dal ds un allenatore di esperienza adatto alla categoria, scelto guardando al curriculum ma soprattutto al presente e alle necessità della squadra. Rispondendo a una domanda di TMW, Antonelli ha assicurato che il progetto ambizioso del Venezia prosegue indipendentemente dal risultato, come dimostra il rinnovo di Yeboah, e ha tranquillizzato i tifosi sulla solidità della proprietà, ribadendo che l’obiettivo primario resta la permanenza in Serie A.

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