Chi in Champions se i campionati si fermano? Jupiler Pro League: Gent ai preliminari

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

JUPILER PRO LEAGUE

La classifica attuale - Fino a questo momento, in Belgio tutte le squadre hanno disputato 29 giornate di campionato. Questa la classifica prima dello stop.

Club Brugge 70 punti; Gent 55; Charleroi 54; Anversa 53; Standard Liegi 49; Malines 44; Genk 44; Anderlecht 43; Zulte Waregem 36; Mouscron 36; Kortrijk 33; Sint-Truiden 33; Eupen 30; Cercle Brugge 23; Ostenda 22; Waasland-Beveren 20.



Club Brugge ai gironi di Champions, Gent ai preliminari - Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. Uno scenario che la Federazione belga aveva già delineato prima della decisione della UEFA, visto che in Belgio è molto remota la possibilità che si riparta: Club Brugge ai gironi di Champions, Gent ai preliminari.

Senza Coppa, quadro chiaro anche in Europa League - Non dovesse concludersi nemmeno la Coppa di Belgio (che assegna un posto in Europa League), il Belgio qualificherà lo Charleroi direttamente alla fase a gironi dell'Europa League 2020/21 e l'Anversa e lo Standard Liegi ai preliminari.

