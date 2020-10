I contagi aumentano, il Premier Conte: "Stiamo lavorando per capire se intervenire ancora"

Il Premier Giuseppe Conte, a margine del Festival de Il Foglio, ha commentato così la possibilità che il Governo adotti ulteriori misure restrittive per contrastare la seconda ondata di Coronavirus in Italia: "Per la portata di questa seconda ondata non c'è un manuale né una palla di vetro, i numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa. I criteri sono: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Noi siamo sempre flessibili, stiamo lavorando per capire se si deve intervenire ancora", le dichiarazioni del Presidente del Consiglio riportate dall'ANSA.