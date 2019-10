È ciò che serviva? Imbula, è tempo di ritrovare la condizione

Da ricondizionare. Giannelli Imbula è a un bivio della propria carriera, dopo essere stato vicinissimo a Inter e Milan - qualche anno fa - è finito in un vortice da cui è difficile uscire. Pagato 23 milioni dal Porto, poi 24 dallo Stoke City, è al terzo anno di prestiti fra Tolosa (così così) e Rayo Vallecano, idem.

Come è arrivato - È stata una intuizione del direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, che è riuscito a strapparlo a condizioni particolarmente vantaggiose, passando dallo Stoke City - dove però non si allenava, o quasi - al Salento. Difficile quindi capire quali possono essere le reali aspettative su di lui, dovendo pagare un periodo di apprendistato e di ricondizionamento.

Come è andato - Quasi impossibile da giudicare, proprio perché i minuti finora giocati sono pochi - 129 - con una sola presenza da titolare, contro l'Atalanta nell'ultima sfida di campionato. La pausa sicuramente gli farà bene per riprendere la condizione perduta, anche se l'idea è che debba mettere minuti nelle gambe per non subire eccessivamente l'impatto con la Serie A.

Costo: prestito

Presenze: 3

Minuti: 129

Età: 27

Media voto TMW: 5,5