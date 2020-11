E' la Serie A degli over 35, 15° posto: Reina, il numero 12 di cui la Lazio aveva bisogno

vedi letture

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

15esimo posto - Pepe Reina (38 anni e 2 mesi)

Squadra: Lazio

Partite/minuti giocati: 2/180

L'importanza del numero dodici. Nella stagione del ritorno in Champions League la Lazio non ha sottovalutato questo tassello e i risultati si sono visti subito. La migliore prestazione in Champions League, nella sfida in terra belga pareggiata 1-1 contro il Club Brugge con una squadra in piena emergenza, ma Reina è stato protagonista anche di due gare di campionato, entrambe vinte: una col Bologna, un'altra ieri col Torino.