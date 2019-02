I talenti della settimana: da Campana a Pierie, il futuro del calcio mondiale

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In questa settimana, e non solo, abbiamo studiato alcuni dei migliori talenti a livello mondiale, giovani che si sono resi protagonisti negli ultimi mesi nei rispettivi campionati di appartenenza positiva dimostrandosi calciatori di grandissima prospettiva e attirando su di sé gli occhi degli addetti ai lavori. Dall'Argentina allo Zimbabwe, i nostri scout non hanno limiti geografici e in questa settimana hanno studiato in particolare il capocannoniere del Sub20 Leonardo Campana, il sudcoreano del Valencia Kang-in Lee el talento degli Stati Uniti Kik Pierie.

Leonardo Campana - Scopri le caratteristiche del Pichichi del Sub20

Lennart Czyborra - Scopri le caratteristiche del Superman dell'Herachles

Marcos Bahia - Scopri le caratteristiche del brasiliano dello Shakthar Donetsk

Kang-in Lee - Scopri le caratteristiche sudcoreano del Valencia

Kik Pierie - Scopri le caratteristiche del talento born in the U.S.A

Mustafa Kapi - Scopri le caratteristiche del talento battezzato dai parigini