© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una doppietta che pareva destinata a portare in alto il Torino prima dell'hara kiri granata nella seconda parte della gara. Cristian Ansaldi è il protagonista della squadra di Mazzarri in quel di Verona, ma l'Hellas gli nega la gioia di tornare a casa felice visto il 3-3 finale. Per Tuttosport la sua partita è "stratosferica" e il Corriere di Torino conferma scrivendo: "Prestazione sontuosa" anche se è lui a tenere in gioco Verre nel gol del 2-3 che riapre il match. Per La Gazzetta dello Sport si sta confermando "pedina vitale" per Mazzarri mentre per TMW sta semplicemente vivendo un "momento magico".

PAGELLE

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere di Torino: 7,5

Tuttosport: 8

TorinoGranata: 8