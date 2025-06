Le pagelle di Calhanoglu - Si imbatte sempre nel miglior regista al mondo e puntualmente perde

Piovono i 4 anche per Hakan Calhanoglu, umiliato clamorosamente da Vitinha. TuttoMercatoWeb scrive: "n queste serate, ha l’incredibile sfortuna di incappare sempre nel miglior regista del mondo al momento, e perdere il duello. Rodri a Istanbul, Vitinha a Monaco di Baviera: in entrambi i casi, non lui".

"Fabian Ruiz e altri lo incalzano, gli schermano pensieri e parole, lo rendono ininfluente. Calhanoglu trasparente. Regista inesistente”, il commento de La Gazzetta dello Sport, dal quale non si discosta molto il Corriere dello Sport-Stadio: "Vero che ha Fabian Ruiz attaccato alle calcagna, ma lui non fa nulla per sottrarsi o liberarsi dalla marcatura. Completamente fuori partita. Sostituito fin troppo tardi". Confermano il 4 anche Repubblica, Corriere della Sera e Tuttosport, con quest'ultimo che scrive: "Corre a vuoto e, soprattutto, non riesce mai lontanamente a prendere in mano le chiavi del centrocampo". Infine L'Interista sale leggermente a 4,5: "Si fa risucchiare dal mulinello del centrocampo del PSG, troppo passivo in uscita. Nella serata che doveva servire da riscatto si percepisce che non è all’altezza del compito. Esce per infortunio, come se non bastasse".

Queste le pagelle di Hakan Calhanoglu

TuttoMercatoWeb: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport-Stadio: 4

Tuttosport: 4

La Repubblica: 4

Corriere della Sera: 4

L'Interista: 4,5