"Fa capire perché Petrachi lo volesse alla Roma. La squadra gioca a memoria, un bel vedere". La Gazzetta dello Sport di oggi celebra così il meraviglioso (e finalmente concreto) Sassuolo di Roberto De Zerbi. L'allenatore neroverde ieri sera si è preso una gran bella rivincita ai danni di Fonseca dopo i quattro gol subiti all'andata in appena 21 minuti, conquistando tre punti preziosi per la classifica e riuscendo così a ottenere in termini di risultato - almeno per una volta - quanto meritato sul campo grazie al gioco. Più che il Sassuolo, i suoi neroverdi contro la Roma sembravano infatti... il Barcellona.

Questi tutti i voti di Roberto De Zerbi:

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7