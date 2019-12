© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gigante davanti. Fonseca può stare tranquillo: Dzeko davanti è una garanzia. Anche ieri al Franchi è stato fra i migliori in campo, e La Gazzetta dello Sport ha premiato il bosniaco con un bel 7,5 in pagella: "Un gigante. Segna il gol che mette la partita in discesa. Serve l'assist per la rete di Pellegrini. È sempre nel cuore della gara". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Si presenza in versione Icardi: butta dentro il primo pallone buono. Nel secondo tempo tiene su la squadra agganciando i palloni che servono a respirare. E mette i piedoni sugli ultimi due gol".

