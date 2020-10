Le pagelle di Kolarov - Addormentato, in tre minuti combina due disastri

Dorme ed è un disastro. Non un derby da ricordare per Aleksandar Kolarov, colpevole sui due gol subiti dall'Inter nella sfida contro il Milan: "In tre minuti fa due disastri e spinge l'Inter sullo 0-2 Sul rigore: anziché fermarsi e temporeggiare, butta giù Ibrahimovic come se fosse a metà campo", commenta il Corriere dello Sport.

La Gazzetta dello Sport è d'accordo sulla valutazione complessiva: "Il rigore su Ibra, la non marcatura sul 2-0, ma l'errore di fondo e aver ceduto Godin convinti che Kolarov potesse sostituirlo in caso di bisogno".

I VOTI DI KOLAROV:

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 4

FcInternews.it/: 5