Le pagelle di Luis Enrique - Gara perfetta a suggellare il secondo Triplete: qualcuno gli dà 10!

Perfetta, semplicemente perfetta. Quella di ieri sera è stata l'apoteosi del calcio di Luis Enrique, che porta per la prima volta nella sua storia il PSG sul tetto d'Europa e si regala il secondo triplete dopo quello realizzato a Barcellona nel 2015. Un calcio perfetto, con un pressing asfissiante che parte già dal primo secondo, con i parigini che scelgono di buttare in rimessa laterale il proprio possesso palla dopo il fischio di inizio per alzare immediatamente il baricentro. 11 finali vinte su 11: allenatore che passerà alla storia. "Le finali lui le vince, undici su undici in carriera e, come diceva qualcuno, un motivo ci sarà. Con le italiane, poi, non c’è storia: l’Inter dopo la Juventus. Disinnesca Inzaghi, non ci era riuscito nessuno in Europa: chapeau", scrive TuttoMercatoWeb che gli assegna un 9 pieno.

Questo invece il Corriere dello Sport-Stadio: "Se il Psg disputa la partita perfetta il merito è tutto suo. Chiaramente aveva studiato l’Inter e ha trovato il modo di stritolarla come mai nessun’altra squadra era stata capace". Mentre Tuttosport scrive: "Così si gioca solo in paradiso. Rifà il Triplete giocando un calcio sublime". C'è poi La Gazzetta dello Sport che nel giudizio del tecnico spagnolo arriva addirittura al 10: "Disegna la partita perfetta. Le chiavi: le pressioni alte, le rotazioni continue, le posizioni mai fisse e sempre mutanti. Oggi Lucho è più avanti di Guardiola".

Queste le pagelle di Luis Enrique

TuttoMercatoWeb: 9

La Gazzetta dello Sport: 10

Corriere dello Sport-Stadio: 9

Tuttosport: 9

La Repubblica: 9

Corriere della Sera: 9