Le pagelle di Mancini: smette i panni del nevrotico Mr. Hyde e segna da Dr. Jekyll

La Roma batte la Juventus di "corto muso" per 1-0 e si conferma in piena corsa per la zona Champions. Tra i migliori c'è Mancini, autore del gol vittoria e dell'episodio che ha portato all'espulsione di Kean. La Gazzetta dello Sport scrive: "Smessi gli abiti del nevrotico Mr. Hyde, nella sua versione Dr. Jekill trova un gol straordinario in una prova al cardiopalma". "E chi se lo sarebbe aspettato?" si chiede Il Corriere dello Sport "La Juventus sicuramente no, ma magari neppure Mourinho". Il suo gol è "una scarica elettrica che esalta la Roma, con tanto di corsa sotto la Sud. Se continua così merita la Nazionale". Per Tuttosport "pesca un jolly con un destro sotto la Sud che fa esplodere l'Olimpico". Vocegiallorossa lo applaude scrivendo: "invidioso della progressione offensiva di Danilo nel primo tempo, che aveva portato al palo di Rabiot, decide di fare lo stesso e, quasi dalla stessa posizione, tenta direttamente la conclusione con un fendente che trafigge Szczesny". Infine la valutazione di TMW: "L'uomo risolutore del match, con una partita energica a protezione dell'area ma soprattutto con il tiro vincente che consegna alla Roma tre punti importantissimi. Un brutto fallo di Kean su di lui costringe la Juve a giocare gli ultimi minuti in dieci".

I voti

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

VoceGiallorossa: 7,5