Una delle poche note positive del Napoli nell'ultimo periodo è Alex Meret, portiere cresciuto a dismisura in questo primo scorcio di stagione. Anche contro la Roma è il migliore azzurro grazie ad un paio di prodezze e al rigore parato a Kolarov. Esente da colpe sui gol subiti, per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prestazione è stata da 7,5 in pagella, mentre da Tuttonapoli.net arriva mezzo voto in meno. Con l'Atalanta s'era reso protagonista di una papera, già dimenticata secondo La Gazzetta dello Sport anche per i due rigori intuiti (e solo uno parato). Per il Corriere dello Sport è l'unico che sparge serenità nel'ambiente, mentre il Tuttosport ne elogia l'attenzione perenne. Il Corriere della Sera lo premia con un 8 per le sue prodezze.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

Tuttonapoli.net: 7