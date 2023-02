Le pagelle di Osimhen: uragano di un'altra categoria, sulle orme di Weah e Higuain

Victor Osimhen è semplicemente "di un'altra categoria", come scriviamo noi di TMW nella sua pagella: "Diciannove gol in campionato, sempre a segno in Serie A dall'8 gennaio in poi. Mette alle corde Luperto con la sua fisicità e poi lo semina, come sulla rete dello 0-2". Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport: "Impressionante, con un rendimento che appartiene all’elite europea, quindi mondiale. Sta a tre reti da Weah: se ne sbagliasse di meno chissà dove arriverebbe, forse dalle parti del Pipita". Stesso voto da La Gazzetta dello Sport: "Un gol procurato, uno fatto, due mangiati. E la solita, enorme prova su tutto l'attacco". Il Corriere della Sera lo descrive come "una sorta di uragano che si abbatte sui malcapitati difensori centrali dell'Empoli".

I VOTI DI OSIMHEN

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7