TMW Juventus, anche la Fiorentina su David: sondaggio dei viola per l'attaccante

Sul canadese c'è un interessamento concreto da parte del Paris FC, mentre l'Atletico Madrid pensa a uno scambio con Sorloth.

Il futuro di Jonathan David è ancora in divenire. L'attaccante della Juventus è chiuso da Kolo Muani in bianconero e Spalletti ha già fatto sapere al calciatore che sarebbe meglio se si trovasse una sistemazione. Gli agenti sono al lavoro e, secondo quanto raccolto da TMW, c'è stato anche un sondaggio da parte della Fiorentina, che nelle prossime ore potrebbe privarsi di Moise Kean, seguito dal Como.

C'è un interesse forte dalla Francia

Il canadese è finito nel mirino anche del Paris FC, che si è concretamente mosso per riportarlo in Ligue 1 dopo l'esperienza al Lille. David ha estimatori all'estero, ma anche un ingaggio che è difficilmente accessibile per tutti. Adesso resta da capire quali saranno le intenzioni dell'Atletico Madrid, che lo valuta nel caso in cui dovesse prendere corpo uno scambio con Alexander Sorloth.